Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка в больнице в Мурманской области

МУРМАНСК , 8 мая. / ТАСС /. Следственные органы СКР по Мурманской области возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетнего в одном из медицинских учреждений Мурманска. Об этом сообщили во вторник в Следственном управлении СК РФ по области.

"По факту смерти мальчика в одном из медицинских учреждений города Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", — указано в сообщении СУ СКР по области.

По данным следствия, 25 апреля 2018 года в медико-санитарную часть № 120 города Снежногорск Мурманской области с жалобами на боли в грудной клетке поступил мальчик 2002 года рождения. Его госпитализировали в хирургическое отделение, затем перевели в реанимационное отделение «Мурманской детской клинической больницы», где вечером 3 мая он умер.

Сейчас проводят следственные действия, изучают медицинскую документацию, назначили соответствующие экспертизы. В ходе следствия дадут правовую оценку действиям медицинских работников всех учреждений, в которых оказывали медицинскую помощь ребенку, сообщили в региональном следственном управлении.