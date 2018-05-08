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Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка в больнице в Мурманской области
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Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка в больнице в Мурманской области 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Северпост
МУРМАНСК, 8 мая. /ТАСС/. Следственные органы СКР по Мурманской области возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетнего в одном из медицинских учреждений Мурманска. Об этом сообщили во вторник в Следственном управлении СК РФ по области.
"По факту смерти мальчика в одном из медицинских учреждений города Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", — указано в сообщении СУ СКР по области.
По данным следствия, 25 апреля 2018 года в медико-санитарную часть № 120 города Снежногорск Мурманской области с жалобами на боли в грудной клетке поступил мальчик 2002 года рождения. Его госпитализировали в хирургическое отделение, затем перевели в реанимационное отделение «Мурманской детской клинической больницы», где вечером 3 мая он умер.
Сейчас проводят следственные действия, изучают медицинскую документацию, назначили соответствующие экспертизы. В ходе следствия дадут правовую оценку действиям медицинских работников всех учреждений, в которых оказывали медицинскую помощь ребенку, сообщили в региональном следственном управлении.
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