Экс‐директор свинокомплекса украл из бюджета Адыгеи почти 8,5 млн рублей

Адыгее будут судить бывшего директора ЗАО «Киево‐Жураки АПК». Его обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму более 8,4 миллиона рублей и подделке документов. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

По данным следствия, с ноября по декабрь 2011 года гендиректор был в сговоре другими участниками преступной группы и предоставлял в Министерство сельского хозяйства Адыгеи липовые документы. Благодаря этому он получал от государства выплаты. Деньги шли на погашение процентов по кредитам.

Таким образом, злоумышленник украл из бюджета почти 8,5 миллиона рублей. Эти деньги получали и возглавляемая им организация. При этом, с 2012 по 2013 годы гендиректор подделывал документы, чтобы скрыть свои аферы с хищением.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Известно также, что за хищение бюджетных денег осудили еще двух участников преступной банды.

СК закончил производство по делу о хищении 54 миллиона у уральских пайщиков.