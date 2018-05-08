Ростовчанина осудили за убийство любовника бывшей жены

Кировский районный суд донской столицы вынес приговор 37-летнему ростовчанину Максиму Харунову. Мужчина не смог смириться с тем, что жена ушла от него и нашла себе другого. Харунов убил своего соперника.

Бывшая жена Харунова жила со своим новым 41-летним возлюбленном в доме на Кировском проспекте. 11 января сожитель оставил во дворе свою машину. Харунов проколол все четыре колеса автомобиля и скрылся. Но и такой мести ему показалось недостаточно. На следующий день он спрятался в подъезде и дождался, пока женщина со своим сожителем вернется домой. Там он и напал на соперника.

— Харунов нанес сожителю своей бывшей жены не менее десяти ударов самодельным ножом в туловище, руки и голову. Мужчина погиб, — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.