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Ростовчанина осудили за убийство любовника бывшей жены
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Ростовчанина осудили за убийство любовника бывшей жены 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Кировский районный суд донской столицы вынес приговор 37-летнему ростовчанину Максиму Харунову. Мужчина не смог смириться с тем, что жена ушла от него и нашла себе другого. Харунов убил своего соперника.
Бывшая жена Харунова жила со своим новым 41-летним возлюбленном в доме на Кировском проспекте. 11 января сожитель оставил во дворе свою машину. Харунов проколол все четыре колеса автомобиля и скрылся. Но и такой мести ему показалось недостаточно. На следующий день он спрятался в подъезде и дождался, пока женщина со своим сожителем вернется домой. Там он и напал на соперника.
— Харунов нанес сожителю своей бывшей жены не менее десяти ударов самодельным ножом в туловище, руки и голову. Мужчина погиб, — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
Ростовчанин скрылся с места преступления, но через несколько часов пришел в полицию и написал явку с повинной. Его осудили по статье «Убийство». Ближайшие девять лет он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, ему придется заплатить своей бывшей супруге миллион рублей моральной компенсации.
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