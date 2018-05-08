В Югре росгвардейцы за сутки поймали двух наркоманов и воровку

Ханты-Мансийске находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны сержант Максим Григоров и младший сержант Станислав Мыкуров на центральной улице города остановили подозрительного молодого человека. При проверке документов, росгвардейцы установили, что мужчина 1983 г.р. ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ. На вопрос сотрудников имеются ли при нем запрещенные вещества молодой человек не смог дать внятный ответ, чем и вызвал подозрение бойцов.

После гражданин был доставлен в отдел полиции, где при досмотре во внутреннем кармане его куртки правоохранители обнаружили и изъяли пакетик с веществом красно-зеленого цвета, а также приспособления для курения. В настоящее время происхождение и вес вещества устанавливаются экспертами. Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека решается.

Аналогичный случай произошел в Нижневартовске . Находясь на службе по охране общественного порядка старшины Николай Барышев и Константин Портной, выявили мужчину 1979 года рождения. У которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято 5 пакетиков с веществом растительного происхождения. Согласно справке об исследовании изъятое вещество массой 14,34 грамма является наркотическим средством содержащим каннабис. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Тем временем в Сургуте сотрудники вневедомственной охраны старшина Роман Ежов и старший сержант Геннадий Бритоусов установили женщину 1986 года рождения, которая пыталась похитить в сетевом магазине продукты питания, бытовую химию и конструктор «Лего». Общая сумма похищенного товара составила более 5 тысяч рублей.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).