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Около 100 г гашиша изъяли у мужчины на западе Москвы
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Около 100 г гашиша изъяли у мужчины на западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Полицейские Западного округа столицы задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте более 100 граммов гашиша через закладки, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан на улице Кравченко. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты пакеты с гашишем массой около 72 граммов.
«Подозреваемый сбывал наркотические средства в расфасованных пакетиках через тайники-закладки на территории округа. Таким образом, полицейские изъяли из оборота около 100 граммов наркотического средства гашиш», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.
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