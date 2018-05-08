Около 100 г гашиша изъяли у мужчины на западе Москвы

Полицейские Западного округа столицы задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте более 100 граммов гашиша через закладки, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан на улице Кравченко. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты пакеты с гашишем массой около 72 граммов.

«Подозреваемый сбывал наркотические средства в расфасованных пакетиках через тайники-закладки на территории округа. Таким образом, полицейские изъяли из оборота около 100 граммов наркотического средства гашиш», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.