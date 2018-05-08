СК установит обстоятельства нападения собаки на 5‑летнюю девочку в Ленинском районе

Следователи приняли в производство материал о нападении собаки на пятилетнюю девочку в Ленинском районе Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ

В материале напоминается, что 30 апреля собака породы метис бульмастиф несколько раз укусила ребенка в область головы и лица, причинив обширные раны. Девочку доставили в больницу.

«В подмосковном Видном следователи СКР приняли в свое производство материал о нападении собаки на пятилетнюю девочку», — говорится в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили родителей девочки и владельцев собаки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.