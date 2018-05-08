Петербуржца задержали по подозрению в жестоком убийстве знакомой

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в жестоком убийстве своей знакомой. Правоохранители указывают, что подозреваемый нанес девушке не менее 70 ударов ножом, сообщили в Следственном комитете по Санкт‐Петербургу.

«По версии следствия, злоумышленник 7 мая 2018 года в квартире, расположенной в одном из домов по Коломяжскому проспекту, в ходе ссоры со своей 20-летней знакомой нанес ей не менее 70 ножевых ранений, в результате чего она скончалась на месте происшествия», — уточнили в СК. По словам следователей, подозреваемому всего 21 год.

В ближайшее время будет вынесено решение об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дело продолжается.