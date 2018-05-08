В Крыму сотрудник внутренних органов попался на взятке в 300 тыс. руб

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 мая — РИА Новости Крым . На взятке в 300 тысяч рублей попался начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нижнегорскому району, который получил взятку от гражданки Узбекистана . Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым.

"По данным следствия, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нижнегорскому району через гражданку Узбекистана получил от жителя Республики Крым взятку в сумме 300 тысяч рублей за способствование оформлению документов", — сообщает крымский следком.

Силовику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он обвиняется в преступлении, предусмотренном п. в ч.5 ст.290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. Женщина-посредник взята под домашний арест, ей инкриминируется п. б ч.3 ст.291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере.