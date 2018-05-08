В Германии задержали главарей банды, нелегально ввозившей людей в страну

МОСКВА , 8 мая — РИА Новости . Около 800 полицейских приняли участие в крупномасштабной спецоперации против преступной группировки, нелегально ввозившей мигрантов в Германию , задержаны три главаря: два немца и один россиянин, сообщается во вторник на сайте федеральной полиции.

Операция, начавшаяся вечером в понедельник и завершившаяся во вторник, проходила в Гамбурге, Бремене , Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт. В рамках операции правоохранители провели 21 обыск и обнаружили 49 человек, по меньшей мере 35 из которых проживают в Германии нелегально, большинство из них является гражданами Молдавии

В ходе операции 7 мая в Гамбурге полицейские предварительно задержали трех главных подогреваемых — двух граждан ФРГ 30 и 39 лет, а также 43-летнего гражданина России

В качестве улик при обысках правоохранители изъяли поддельные документы, удостоверяющие личность, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и иные носители данных, а также крупную сумму наличных денег и золото. Кроме того, было обнаружено небольшое количество запрещенных наркотических препаратов, кастет, электрошокер и патроны.