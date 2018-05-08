16 апреля 2018 года в Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ МВД России от 23 марта 2018 г. № 154 «О внесении изменений в приказ МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 „О Порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы“ (регистрационный № 50788).
Внесены изменения в приказ МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 (зарегистрирован в Минюсте России 19 августа 2011 г., регистрационный № 21672) и утвержденный им Порядок осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, предусматривающие действия по информированию территориальными органами МВД России на районном уровне территориальных органов ФСИН России о поднадзорном лице, осужденном к лишению свободы за совершение в период нахождения под административным надзором преступления и направленном к месту отбывания наказания.
Уточнены полномочия должностных лиц территориальных органов МВД России при осуществлении административного надзора.