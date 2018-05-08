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Петербургские полицейские задержали мошенников, незаконно оформлявших документы мигрантам
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Петербургские полицейские задержали мошенников, незаконно оформлявших документы мигрантам 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более 750 документов нелегально оформили мигрантам двое граждан Средней Азии в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Установлено, что злоумышленники получали от мигрантов денежное вознаграждение за оформление необходимых для пребывания на территории Российской Федерации документов. Затем, не осведомляя иностранных граждан о своих противоправных намерениях, вносили в бланки ложные сведения о месте их пребывания, заверяя поддельной печатью. Такие документы получили более 750 человек", — сказала она.
Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").
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