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Сын чиновника ЯНАО организовал нарколабораторию в квартире
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Сын чиновника ЯНАО организовал нарколабораторию в квартире 

360tv.ru 2 часа назад
Сотрудники МВД ЯНАО ликвидировали наркопритон. Создал его сын одного из местных депутатов. Об этом сообщило URA.RU.
По данным следствия, в квартире обнаружили крупную партию синтетических наркотиков. На территории поселка нашли 26 тайников с запрещенными веществами.
В ходе спецоперации сотрудники задержали подозреваемого. Уголовное дело завели по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических средств». Ведется расследование.
Несовершеннолетнего жителя Пензы задержали с крупной партией наркотиков. Юноша приобрел запрещенное вещество для личного пользования.
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