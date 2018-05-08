Сын чиновника ЯНАО организовал нарколабораторию в квартире 

Сотрудники МВД ЯНАО ликвидировали наркопритон. Создал его сын одного из местных депутатов. Об этом сообщило URA.RU.
По данным следствия, в квартире обнаружили крупную партию синтетических наркотиков. На территории поселка нашли 26 тайников с запрещенными веществами.
В ходе спецоперации сотрудники задержали подозреваемого. Уголовное дело завели по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических средств». Ведется расследование.
Несовершеннолетнего жителя Пензы задержали с крупной партией наркотиков. Юноша приобрел запрещенное вещество для личного пользования.