В ФРГ задержали россиянина и двух немцев по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов

Германии полиция задержала гражданина России и двух немцев в рамках спецоперации по делу о перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ. Об этом пишет Donaukurier. По данным полиции, подозреваемые являются членами банды, которая перевезла в Германию не менее 35 граждан Молдавии Отмечается, что в состав банды входили не менее восьми человек, в том числе граждане ФРГ, России и Украины . О ней полицейским стало известно после того, как во время проверки документов у молдавских граждан были обнаружены поддельные румынские паспорта. Спецоперация была проведена в том числе в Бремене , Гамбурге и Нижней Саксонии. В рамках неё были проведены обыски на 21 объекте. Полиция конфисковала поддельные документы и технику. Ранее стало известно, что Германия экстрадирует в Россию подозреваемого в сбыте наркотиков россиянина.