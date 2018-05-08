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В ФРГ задержали россиянина и двух немцев по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов
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В ФРГ задержали россиянина и двух немцев по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов 

RT на русском 26 минут назад
В Германии полиция задержала гражданина России и двух немцев в рамках спецоперации по делу о перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ. Об этом пишет Donaukurier.
По данным полиции, подозреваемые являются членами банды, которая перевезла в Германию не менее 35 граждан Молдавии.
Отмечается, что в состав банды входили не менее восьми человек, в том числе граждане ФРГ, России и Украины. О ней полицейским стало известно после того, как во время проверки документов у молдавских граждан были обнаружены поддельные румынские паспорта.
Спецоперация была проведена в том числе в Бремене, Гамбурге и Нижней Саксонии. В рамках неё были проведены обыски на 21 объекте. Полиция конфисковала поддельные документы и технику.
Ранее стало известно, что Германия экстрадирует в Россию подозреваемого в сбыте наркотиков россиянина.
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