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Суд в Крыму приговорил диверсанта из Украины Лимешко к восьми годам колонии
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Суд в Крыму приговорил диверсанта из Украины Лимешко к восьми годам колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Наша Газета Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости. Судакский городской суд признал виновным гражданина Украины Геннадия Лимешко в подготовке диверсий в Крыму, он приговорен к восьми годам колонии общего режима, сообщил РИА Новости представитель суда.
ФСБ России в августе 2017 года заявила о предотвращении серии диверсий в Крыму, готовившихся предполагаемым агентом СБУ Геннадием Лимешко.
"Дело рассматривал судья Рыков. Геннадий Лимешко признан виновным, осужден к 8 годам колонии общего режима", — сообщили в суде.
Лимешко обвинялся в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (части 2 статьи 223.1, части 2 статьи 222.1 и части 2 статьи 222 УК РФ)
По данным ФСБ, Лимешко должен был привести в негодное состояние линии электропередачи Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. СБУ назвала информацию о задержании Лимешко провокацией.
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