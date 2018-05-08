Суд 10 мая рассмотрит дело гражданина Украины, обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму 

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Судакский городской суд в Крыму 10 мая рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Украины Геннадия Лимешко, который, по данным спецслужб, планировал совершить диверсию на территории полуострова. Об этом сообщается в материалах, размещенных на сайте городского суда.
"Судебное заседание [по делу Лимешко назначено на] 10.05.2018, на 16:00", — говорится в картотеке уголовных дел.
Из материалов следует, что Лимешко обвинен по статьям «Незаконное изготовление взрывного устройства» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору» УК РФ. Ему грозит длительный тюремный срок.
По данным источника в правоохранительных органах республики, Лимешко ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства, который, согласно нормам УПК РФ, можно выбрать только при полном признании вины и раскаянии в содеянном. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством. Суд при рассмотрении дела в особом порядке может назначить наказание в объеме не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ.
Лимешко, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в так называемой зоне антитеррористической операции в должности старшего разведчика в одной из частей ВСУ, был задержан в августе прошлого года. У иностранца обнаружили и изъяли две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой, механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат. Сообщалось, что он прибыл в Крым 9 августа 2017 года и в соответствии с заданием СБУ должен был нарушить работу линии электропередачи Судак — Новый Свет, из-за чего без света могли остаться Судак и близлежащие населенные пункты, где живут более 50 тыс. человек.