Суд 10 мая рассмотрит дело гражданина Украины, обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 мая. / ТАСС /. Судакский городской суд в Крыму 10 мая рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Украины Геннадия Лимешко , который, по данным спецслужб, планировал совершить диверсию на территории полуострова. Об этом сообщается в материалах, размещенных на сайте городского суда.

"Судебное заседание [по делу Лимешко назначено на] 10.05.2018, на 16:00", — говорится в картотеке уголовных дел.

Из материалов следует, что Лимешко обвинен по статьям «Незаконное изготовление взрывного устройства» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору» УК РФ . Ему грозит длительный тюремный срок.

По данным источника в правоохранительных органах республики, Лимешко ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства, который, согласно нормам УПК РФ, можно выбрать только при полном признании вины и раскаянии в содеянном. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством. Суд при рассмотрении дела в особом порядке может назначить наказание в объеме не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ.