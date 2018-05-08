Кировский суд отложил рассмотрение дела ярославского депутата Воробьева

В отношении политика возбудили административное дело из-за несанкционнированного митинга против московского мусора, который прошел у Знаменской башни 18 апреля. Рассмотрение дела в суде назначили на 8 мая. Извещение пришло в Областную думу только накануне.

В начале заседания Александр Воробьев ходатайствовал об отложении рассмотрения до 18 мая, поскольку он не успел за столь короткий срок ознакомиться с материалами дела, найти адвоката. Также прокуратура пока не дала ответ на обращение по обоснованности ответов чиновников территориальной администрации, которые не согласовали проведение митинга.

Суд принял доводы во внимание и перенес рассмотрение на 14 часов. За два часа Воробьев не успел прочитать все материалы дела — около 100 страниц за административное нарушение. В итоге судья перенес заседание на 10 мая.