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Следствие проверит обстоятельства гибели пациента психиатрической больницы в Подмосковье
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Следствие проверит обстоятельства гибели пациента психиатрической больницы в Подмосковье 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Следствие проверяет обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено около психиатрической клинической больницы №1 им. Н. Алексеева в Московской области. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.
«В понедельник, 7 мая, в правоохранительные органы Подольского района поступило сообщение об обнаружении около одного из корпусов ГБУЗ ПКБ №1 тела 21-летнего молодого человека с признаками падения с высоты. По данному факту следственным отделом по Подольску организовано проведение доследственной проверки», — рассказали в ведомстве.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего, также назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщали ранее СМИ, из окна второго этажа клиники выпал молодой человек, страдавший от шизофрении.
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