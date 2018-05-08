Следствие проверит обстоятельства гибели пациента психиатрической больницы в Подмосковье

Следствие проверяет обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено около психиатрической клинической больницы №1 им. Н. Алексеева в Московской области . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«В понедельник, 7 мая, в правоохранительные органы Подольского района поступило сообщение об обнаружении около одного из корпусов ГБУЗ ПКБ №1 тела 21-летнего молодого человека с признаками падения с высоты. По данному факту следственным отделом по Подольску организовано проведение доследственной проверки», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщали ранее СМИ, из окна второго этажа клиники выпал молодой человек, страдавший от шизофрении.