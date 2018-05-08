Подросток использовал газовый баллончик при угоне автомобиля

Сотрудники полиции задержали юношу в Санкт‐Петербурге. Его подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД по Санкт‐Петербургу и Ленобласти

В ночь на 5 мая в полицию позвонил житель поселка Парголово и заявил об угоне. 22-летний пострадавший сообщил, что неизвестный распылил ему в лицо газовый баллончик и уехал на его автомобиле ВАЗ.

Подозреваемого удалось задержать в Выборгском районе города. Им оказался 16-летний местный житель. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.