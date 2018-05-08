СК начал проверку после нападения собаки на пятилетнюю девочку в Видном 

Следствие проводит проверку в Московской области по факту нападения собаки на пятилетнюю девочку в Видном, сообщается в Tamtam-канале Следственного комитета (СК) РФ.
«В подмосковном Видном следователи СКР приняли в свое производство материал о нападении собаки на пятилетнюю девочку. 30 апреля собака породы метис бульмастиф несколько раз укусила ребенка в область головы и лица, причинив обширные раны. Девочку доставили в больницу», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что в рамках проверки следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также опросили родителей девочки и владельцев собаки.