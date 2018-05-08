В Марий Эл возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность

По данным УЭБиПК МВД по Республике Марий Эл, 36-летний йошкаролинец разработал незаконную схему обналичивания денежных средств. Для её реализации он привлек к противоправной деятельности не менее 10 лиц из числа своих знакомых. Злоумышленники, действуя в составе организованной группы, зарегистрировали свыше 70 фирм, через банковские счета которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц с последующим выводом денежных средств из оборота. За оказанные услуги с заказчиков взималось комиссионное вознаграждение. Таким образом, в результате незаконной банковской деятельности организованная группа извлекла доход в особо крупном размере, составившем более 9 миллионов рублей.

В ходе следствия установлено, что фактически данные фирмы не вели предпринимательскую деятельность, а заказчики из разных субъектов России использовали их банковские счета для вывода прибыли с целью ее сокрытия от налогообложения. В ближайшее время в отношении директоров фирм-заказчиков из уголовного дела будут выделены материалы и дана юридическая оценка их действиям.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении участников организованной группы. Некоторые из них, в том числе руководители фирм, содействуют следствию.