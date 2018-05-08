На Украине полиция завела дело из-за ухудшения самочувствия школьников

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости . Полиция завела уголовное дело по факту массового ухудшения самочувствия школьников в Новомосковске в Днепропетровской области, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции.

Ранее агентство УНИАН сообщило, что на приуроченной ко Дню памяти и примирения школьной линейке внезапно стало плохо около 20 ученикам школы. Детям была оказана необходимая медицинская помощь, один ребенок был госпитализирован.

"С целью проверки возможного нарушения санитарных норм следственным отделом Новомосковской полиции по данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», — говорится в сообщении ведомства.