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Не досидел: архангельского депутата лишат мандата за четыре месяца до выборов
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Не досидел: архангельского депутата лишат мандата за четыре месяца до выборов 

29.ru 48 минут назад
Фото: 29.ru
В ближайшее время депутаты Архангельской городской думы рассмотрят вопрос лишения полномочий своего коллеги — Гусейна Алиева, избранного по спискам партии «Родина» в 2013 году. Вынесение данного вопроса связано с вступлением в силу приговора в отношении народного избранника. Об этом сайту 29.ru сообщили в гордуме. Случится ли это на внеочередной сессии 14 мая или вопрос перенесут на следующее заседание, станет известно в этот четверг.
В апреле Архангельский областной суд оставил без изменения приговор в отношении Гусейна Алиева. Апелляционная инстанция подтвердила решение Ломоносовского районного суда, вынесенное 7 февраля 2018 года. Таким образом, депутат Алиев признан виновным в получении взятки в 400 тысяч рублей за выдачу удостоверения помощника депутата.
Напомним, уголовное дело в отношении Гусейна Алиева было возбуждено в марте 2017 года. По версии следствия, депутат с ноября 2016-го по январь 2017 года получил через своего помощника взятку за выдачу заинтересованному лицу удостоверения помощника депутата.
Депутат Алиев был арестован на два месяца, но впоследствии переведён под домашний арест. С момента возбуждения уголовного дела в сессиях он участия не принимал.
При вынесении приговора суд назначил наказание ниже минимального порога в связи с плохим состоянием здоровья 61-летнего народного избранника. В общей сложности он приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме этого, депутат будет обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей — двукратного размера полученной взятки.
Добавим, что в настоящее время в Октябрьском районном суде Архангельска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении ещё одного депутата Архангельской городской думы Константина Яковлева. По версии следствия, депутат получил от предпринимателей, работающих в сфере наружной рекламы, пять миллионов рублей якобы для продления сроков заключения договоров аренды на установку рекламных конструкций в городе.
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