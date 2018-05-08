По делу о даче взятки сотруднику ФСБ утвердили обвинительное заключение

По версии следствия, 1 июня 2017 г. гражданин передал сотруднику регионального УФСБ 100 тыс. руб. в качестве первой части от общей суммы взятки в 1 млн рублей. За это правоохранитель должен был «закрыть глаза» на незаконную разработку песчаных карьеров на территории области, а также хищение складируемого песка.

Напомним, организатором теневого бизнеса по незаконной добыче песка считают Алексея Зюмлина. Он был под арестом в связи с делом о даче взятки. Кроме того, он является фигурантом уголовного дела о самой незаконной добыче песка.