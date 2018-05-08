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Петербургские школьницы пытались обменять откровенные фото на баллы в виртуальной игре
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Петербургские школьницы пытались обменять откровенные фото на баллы в виртуальной игре 

360tv.ru 57 минут назад
Следственный комитет Санкт‐Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Полицейские разыскивают пользователя соцсети «ВКонтакте», который вымогал откровенные фото у школьниц. Об этом сообщили «Невские Новости».
По данным СК, от действий педофила пострадали несколько девочек. Извращенец просил фото школьниц взамен на баллы и лайки в виртуальной игре. Девочек подкупали виртуальными монетками и возможностью открывать новые локации. Если школьницы отказывали, педофил запугивал их и угрожал.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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