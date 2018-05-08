На Среднем Урале под суд отправится ОПГ, на счету которой десятки разбоев, вымогательств и грабежей

В уголовном деле, заведенном на ОПГ, десятки эпизодов по различным статьям, таким как: ст.209 УК РФ (бандитизм), ст.163 УК РФ (вымогательство), ст.162 УК РФ (разбой), ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ст.325 УК РФ (похищение важного личного документа), ст.119 УК РФ (угроза убийством), ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По материалам следствия, банда орудовала в городах Нижний Тагил и Верхняя Салда в период с 2015 по 2016 года. От рук обвиняемых в общей сложности пострадали 14 человек. Денежная сумма похищено оценивается в полтора миллиона рублей. «Выявили и задержали группу подозреваемых сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР 4 августа 2016 года. Первоначально в ходе спецоперации сыщики задержали семь человек. Последнее задержание состоялось весной 2017 года. Органы внутренних дел изъяли у фигурантов дела самодельное огнестрельное оружие, незаконно отобранные у граждан транспортные средства», — прокомментировал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.