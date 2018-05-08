Шесть с половиной лет на троих: в Башкирии осудили банду наркодилеров 

Двое жителей Башкирии и один из Тюменской области оказались за решеткой: их признали виновными в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
Как установило следствие, 41-летний Павел давал деньги 40-летнему Руслану, а также оплачивал поездки в Москву 31-летнего Константина для покупки зелья — гашиша и каннабиса.
Константин действовал изобретательно — покупки фасовал в посылки, а затем отправлял их на свое имя в Октябрьский, и на имя Руслана в Салехард.
— Их задержали 24 апреля прошлого года в ходе оперативных мероприятий, при этом обнаружили и изъяли гашиш, каннабис и электронные весы, — рассказали в Управлении ФСБ республики.
С предъявленным обвинением мужчины согласились. Суд наказал Павла и Константина лишением свободы на два года с отбыванием в колонии общего режима, Руслану дали два с половиной года строгача. Оспорить решение Фемиды у осужденных уже не выйдет: приговор вступил в законную силу.