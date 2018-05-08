Эксперты установят причины смерти магаданца, скончавшегося в полицейской машине

Причины и обстоятельств смерти 26-летнего магаданца установит судебная медэкспертиза.

Инцидент произошел 15 апреля. В полицию поступило сообщение о конфликте в одной из квартир дома на улице Гагарина. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили там 26-летнего мужчину. Он был пьян и отказывался подчиняться законным требованиям стражей порядка. Полицейские решили доставить его в отделение, но по пути молодой человек скончался. По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления этиловым спиртом. Признаков насильственного характера смерти на теле не обнаружено.