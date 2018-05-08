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Эксперты установят причины смерти магаданца, скончавшегося в полицейской машине
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Эксперты установят причины смерти магаданца, скончавшегося в полицейской машине 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Причины и обстоятельств смерти 26-летнего магаданца установит судебная медэкспертиза.
Инцидент произошел 15 апреля. В полицию поступило сообщение о конфликте в одной из квартир дома на улице Гагарина. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили там 26-летнего мужчину. Он был пьян и отказывался подчиняться законным требованиям стражей порядка. Полицейские решили доставить его в отделение, но по пути молодой человек скончался. По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления этиловым спиртом. Признаков насильственного характера смерти на теле не обнаружено.
Тем не менее СУ СКР по Магаданской области проводит доследственную проверку, сообщает ИА MagadanMedia. Причины смерти мужчины установят судмедэксперты.
Напомним, на прошлой неделе вступил в силу приговор бывшему сотруднику Росгвардии из Магадана. Его признали виновным в избиении задержанного.
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