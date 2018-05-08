Ещё
В Петербурге возлюбленный жестоко убил 20-летнюю студентку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев избран премьером
Медведев избран премьером

В Петербурге возлюбленный жестоко убил 20-летнюю студентку 

News.ru 1 час назад
В Санкт-Петербурге произошло страшное убийство. Молодой человек зарезал свою 20-летнюю возлюбленную. Известно, что девушка получала в Петербурге образование, а родом была из Новосибирска.
По информации местных СМИ, она пригласила к себе на съёмную квартиру 21-летнего молодого человека. Между ними произошла ссора, затем он взял нож и нанёс несколько десятков ударов по разным частям тела девушки. Пострадавшая умерла на месте от полученных ранений.
После убийства подозреваемый скрылся с места преступления, однако на следующий день его удалось задержать. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства жестокого убийства.
News.ru: последние новости
Адвокат хранил дома четыре БТР и арсенал оружия ФСБ уничтожила двух лидеров террористов на Ставрополье Россиянка получила пожизненное за тайник с кокаином
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»280
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко421
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото129
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина472
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится437
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение