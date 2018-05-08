В Петербурге возлюбленный жестоко убил 20-летнюю студентку

Санкт-Петербурге произошло страшное убийство. Молодой человек зарезал свою 20-летнюю возлюбленную. Известно, что девушка получала в Петербурге образование, а родом была из Новосибирска

По информации местных СМИ, она пригласила к себе на съёмную квартиру 21-летнего молодого человека. Между ними произошла ссора, затем он взял нож и нанёс несколько десятков ударов по разным частям тела девушки. Пострадавшая умерла на месте от полученных ранений.

После убийства подозреваемый скрылся с места преступления, однако на следующий день его удалось задержать. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства жестокого убийства.