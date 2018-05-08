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В Петербурге молодой человек жестоко убил возлюбленную
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В Петербурге молодой человек жестоко убил возлюбленную 

Рамблер 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге 21-летний молодой человек убил свою 20-летнюю подругу, нанеся ей более 70 ударов ножом, сообщает издание «Мойка 78».
Тело студентки, приехавшей в Петербург из Новосибирска, с множественными колотыми ранами ног, тела и головы, было обнаружено в ее съемной квартире на Коломяжном проспекте.
Как выяснило следствие, накануне в гостях у девушки находился ее знакомый. После задержания он признался, что между ними произошла ссора, в результате которой он нанес ей несколько десятков ударов ножом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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