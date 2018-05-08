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Студент ТИУ сел на 6 лет за наркоторговлю
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Студент ТИУ сел на 6 лет за наркоторговлю 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
8 мая суд вынес приговор 22-летнему студенту Тюменского индустриального университета (ТИУ), признав его виновным в покушении на сбыт 4,5 кило наркотиков. Он проведет 6 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, молодой человек через тайники получал в Тюмени крупные партии наркотиков, делил их на части и помещал в другие тайники. В сентябре 2017 года студент арендовал машину и поехал в Башкирию за зельем. Он забрал из тайника мешок с еловыми шишками и синтетикой. Затем он сделал две закладки в деревне Патрушева (Тюменский район). 13 сентября студента задержали.
Следует отметить, что у подсудимого было двое сообщников. Уголовное дело в отношении них рассматривает Ишимский горсуд.
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