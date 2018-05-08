Нижегородец получил 17 лет за зверское убийство любовницы

Ближайшие 17 лет житель Нижегородской области , который сжег свою любовницу, проведет в колонии строгого режима . Кроме того, он выплатит моральную компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей родственникам погибшей. Об этом сообщила «Экспресс‐газета».

По данным следствия, в феврале прошлого года пьяный 32-летний мужчина отвез свою любовницу на берег реки Керженец. Затем преступник вытащил жертву из машины, облил бензином и поджег. Несчастная девушка даже не смогла сопротивляться. Обгорелое до неузнаваемости тело нашли местные жители. Придя в ужасе от увиденного, они вызвали полицию.

Экспертиза показала, что в момент инцидента погибшая была жива. Она умерла от ожогового шока. Когда подозреваемого задержали, он во всем признался. Но потом начал обвинять во всем свою жену. Убийца говорил о своей невиновности, но у следователей было достаточно доказательств.