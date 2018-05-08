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Мужчина в Нижегородской области сжег любовницу. Заживо
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Мужчина в Нижегородской области сжег любовницу. Заживо 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
В Нижегородской области завершено следствие и вынесен обвинительный приговор за убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщает РИА Новости. По данным следствия, 24 февраля 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отвез 29-летнюю женщину, с которой у него были внебрачные отношения, на окраину деревни Быдреевка на берег реки Керженец. Мужчина вытащил девушку из автомобиля, облил бензином и поджег. Тело погибшей обнаружили на следующий день местные жители.
По заключению судебно-медицинской экспертизы было установлено, что потерпевшая скончалась от ожогового шока. Одна из версий следствия о причинах столь жестокого преступления — внебрачные связи фигурантов, поскольку у каждого из любовников была семья.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима..
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