Курский педофил пойдёт под суд за растление 13-летней падчерицы

В Кореневском районе будут судить 33-летнего мужчину, растлившего 13-летнюю падчерицу, сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствтя, обвиняемый жил в доме вместе с сожительницей и её 13-летней дочерью. С 8 ноября 2017 по 12 февраля 2018 года он 29 раз вступал в сексуальную связь с 13-летней дочерью своей сожительницей, а также трижды совершил развратные действия в отношении девочки. Кроме того, мужчина уговаривал школьницу выпивать.

Некоторые преступления раскрылись во время беседы с девочкой, остальные эпизоды правоохранители выявили в ходе расследования. Узнав, что школьница рассказала обо всём, педофил бежал от следствия. Его задержали на границе Курской и Воронежской областей.

«Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в региональном ведомстве.