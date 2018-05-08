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Курский педофил пойдёт под суд за растление 13-летней падчерицы
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Курский педофил пойдёт под суд за растление 13-летней падчерицы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Кореневском районе будут судить 33-летнего мужчину, растлившего 13-летнюю падчерицу, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствтя, обвиняемый жил в доме вместе с сожительницей и её 13-летней дочерью. С 8 ноября 2017 по 12 февраля 2018 года он 29 раз вступал в сексуальную связь с 13-летней дочерью своей сожительницей, а также трижды совершил развратные действия в отношении девочки. Кроме того, мужчина уговаривал школьницу выпивать.
Некоторые преступления раскрылись во время беседы с девочкой, остальные эпизоды правоохранители выявили в ходе расследования. Узнав, что школьница рассказала обо всём, педофил бежал от следствия. Его задержали на границе Курской и Воронежской областей.
«Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в региональном ведомстве.
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