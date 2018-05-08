Более 230 грамм наркотических средств изъяли полицейские Югры у жительницы города Нижневартовска

29-летная жительница Нижневартовска была задержана сотрудниками полиции в момент раскладки наркотиков в одном из СОНТов города.

Отрабатывая оперативную информацию, полицейские в ходе личного досмотра подозреваемой обнаружили и изъяли более 4 грамм с неизвестным веществом. В ходе дальнейшего обыска, проведенного возле одного из ближайших домов, полицейские обнаружили 3 пакетика с аналогичным веществом.

В результате проведенного исследования эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим и его вес составляет более 101 грамма.

Работая с задержанной, следователи выяснили, что у женщины было еще несколько тайников с наркотиками в различных местах города. Так, в ходе проверки информации, с мест «закладок» полицейские изъяли еще 132 грамма наркотических средств синтетического происхождения. Общий вес изъятого составил 233 грамма.

В отношении гражданки следственным отделом УМВД России по г. Нижневартовску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.228.1 УК РФ.

На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напоминаем, что максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.