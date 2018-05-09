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В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за отказа выплачивать зарплату
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В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за отказа выплачивать зарплату 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Директор компании «Донэкс» не платил зарплату работникам почти год, хотя у него были для этого средства. Сейчас по факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
По данным прокуратуры, директор фирмы пользовался безналичными расчетами в обход расчетного счета общества.
— Таким образом, он с апреля 2017 по февраль 2018 полностью не выплатил заработную плату более чем 187 работникам на общую сумму 13 миллионов рублей, — сообщила региональная прокуратура.
За это могут наказать штрафом от ста тысяч рублей до пятисот, принудительными работами до трех лет, лишить свободы до трех лет и права занимать определенные должности.
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