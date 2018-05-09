В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за отказа выплачивать зарплату

Директор компании «Донэкс» не платил зарплату работникам почти год, хотя у него были для этого средства. Сейчас по факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По данным прокуратуры, директор фирмы пользовался безналичными расчетами в обход расчетного счета общества.

— Таким образом, он с апреля 2017 по февраль 2018 полностью не выплатил заработную плату более чем 187 работникам на общую сумму 13 миллионов рублей, — сообщила региональная прокуратура

За это могут наказать штрафом от ста тысяч рублей до пятисот, принудительными работами до трех лет, лишить свободы до трех лет и права занимать определенные должности.