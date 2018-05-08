Везли Dior под видом ниток: Уральская таможня накрыла партию французского люкса

Одежду и обувь французского Дома моды Dior стоимостью 26 миллионов рублей пыталась ввезти в страну екатеринбургская фирма. Стоимость некоторых экземпляров достигает 500 тысяч рублей. Партию задержали Уральская оперативная таможня и главное управление по борьбе с контрабандой ФТС и ФСБ . Дело в том, что вещи были задекларированы как нитки и ткани из Азербайджана . Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: Уральская оперативная таможня

Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара. Получить товар должна была екатеринбургская логистическая компания. Брендовые вещи планировали реализовать в магазинах Екатеринбурга

Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.