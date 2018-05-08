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Везли Dior под видом ниток: Уральская таможня накрыла партию французского люкса
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Везли Dior под видом ниток: Уральская таможня накрыла партию французского люкса 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Одежду и обувь французского Дома моды Dior стоимостью 26 миллионов рублей пыталась ввезти в страну екатеринбургская фирма. Стоимость некоторых экземпляров достигает 500 тысяч рублей. Партию задержали Уральская оперативная таможня и главное управление по борьбе с контрабандой ФТС и ФСБ. Дело в том, что вещи были задекларированы как нитки и ткани из Азербайджана. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Фото: Уральская оперативная таможня
Получить товар должна была екатеринбургская логистическая компания. Брендовые вещи планировали реализовать в магазинах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара.
Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
Товары, по решению суда, переданы в региональное управление Росимущества.
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