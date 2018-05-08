Похитителя песка арестовали за взятку сотруднику ФСБ

Заместитель прокурора области Андрей Шевцов утвердил обвинительное заключение по делу о даче взятки должностному лицу в крупном размере за бездействие, сообщает само надзорное ведомство.

По версии следствия, 1 июня 2017 года обвиняемый передал сотруднику УФСБ России по Самарской области 100 тыс. рублей в качестве первой части от общей суммы взятки в 1 млн рублей. Как предполагалось, за эти деньги «чекист» должен был закрыть глаза на преступную деятельность взяткодателя и отказаться от оперативно-разыскных мероприятий в отношении него. Речь шла о незаконной разработке песчаных карьеров на территории области и хищении песка с места его складирования.

После передачи денег правоохранители задержали гражданина с поличным. Уголовное дело передадут в Самарский районный суд.

Фото: 1pnz.ru