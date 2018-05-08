Самарский сторонник ИГ* проведет в колонии 18 лет

«ФедералПресс» напоминает, что теракт он хотел приурочить к 23 февраля. Мужчину задержали в поселке Усть-Кинельский , во время обыска силовики изъяли взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков.

После подрыва атомобиля, он намеревался забрать оружие полицейских.

Предполагаемый террорист только недавно принял ислам и был завербован ИГИЛ, после чего получил 20 тыс. рублей на покупку компонентов для взрывчатки

«Вы в это верите?», — комментируют историю активные пользователи.

Тем не менее, есть приговор суда: несостоявщийся террорист проведет в колонии 18 лет и заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей, пишет ТАСС

Отбывать наказание он будет в учреждении строгого режима.