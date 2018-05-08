В Самаре осудили двух мужчин, устроивших разбойное нападение

Двое мужчин 42 и 52 лет вместе с неустановленным лицом ночью 8 декабря 2016 г., скрыв лица шапками и шарфами, проникли в квартиру на ул. Демократической. Злоумышленники связали руки 38-летнему хозяину, угрожали ножом его супруге и требовали отдать деньги и банковские карты. Получив 150 тыс. руб. и банковскую карту с 366 тыс. руб., они обыскали квартиру и похитили золотые изделия. Ущерб составил 652 тыс. рублей.