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В Самаре осудили двух мужчин, устроивших разбойное нападение
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В Самаре осудили двух мужчин, устроивших разбойное нападение 

Волга Ньюс 1 час назад
Двое мужчин 42 и 52 лет вместе с неустановленным лицом ночью 8 декабря 2016 г., скрыв лица шапками и шарфами, проникли в квартиру на ул. Демократической. Злоумышленники связали руки 38-летнему хозяину, угрожали ножом его супруге и требовали отдать деньги и банковские карты. Получив 150 тыс. руб. и банковскую карту с 366 тыс. руб., они обыскали квартиру и похитили золотые изделия. Ущерб составил 652 тыс. рублей.
Один из подозреваемых мужчин признал вину частично, второй — все отрицал. Суд приговорил одного из налетчиков к семи с половиной годам лишения свободы, а другого — к девяти годам в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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