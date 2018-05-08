Крымчанин за торговлю кастетами отработает 280 часов во благо общества 

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. В Феодосии перед судом предстал местный житель, который изготавливал на продажу кастеты. Об этом сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.
Мужчина признан виновным в незаконном изготовлении и сбыте холодного оружия.
"Подсудимый, не имея лицензии на изготовление холодного оружия, в гараже кооператива «Спутник» в городе Феодосия незаконно изготавливал предметы кастетного хвата и ударно-раздробляющего действия. В феврале 2018 года за четыре тысячи рублей он сбыл своему знакомому несколько таких предметов, после чего был задержан сотрудниками транспортной полиции. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Керченской транспортной прокуратуры назначил подсудимому наказание в виде 280 часов обязательных работ", — говорится в сообщении прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил, в сроки, предусмотренные законодательством РФ, осужденный имеет право его оспорить.