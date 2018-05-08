Предложивший прекратить проверку фирмы за 200 тыс. долл. оперативник МВД задержан в Москве

«Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 с. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») после заявления представителя компании «Диалог» о мошеннических действиях со стороны сотрудника полиции. В рамках дела задержан 39-летний оперуполномоченный третьего отделения первой оперативно-розыскной части отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, подозреваемый знал о наличии в деятельности компании «Диалог» неких нарушений и решил воспользоваться этими сведениями для хищения денег. Мужчина встретился с представителем «Диалога» и предложил за 200 тыс. долл. помочь прекратить проверку компании, которую он якобы проводит.

В действительности же полицейский не обладал такими полномочиями. В конце апреля между представителем компании и полицейским состоялась встреча в ресторане «Персия» на Краснохолмской набережной, в ходе которой предприниматель передал злоумышленнику 21,8 тыс. долл. в качестве первой части взятки.

В настоящее время расследование дела продолжается. Задержанный полицейский уже полностью признал вину, отметил источник.