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Куряне похитили машину на эвакуаторе и сдали в металлолом
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Куряне похитили машину на эвакуаторе и сдали в металлолом 

Курские известия 46 минут назад
Фото: Курские известия
О пропаже в полицию сообщил владелец авто, 23-летний житель Железногорска
Молодой человек сообщил стражам порядка, что автомобиль был припаркован у дороги и долго не эксплуатировался.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили и задержали троих подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались местные жители, 31-го и 34-х лет, ранее уже попадавшие в поле зрения оперативников, — сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по Курской области Вилена Танделова.
Полицейские выяснили, что злоумышленники заметили брошеный автомобиль, заказали эвакуатор, и отвезли иномарку в пункт приёма металлолома. Вырученные деньги мужчины планировали потратить на собственные нужды.
По данным ведомства, подозреваемые в краже задержаны. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
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