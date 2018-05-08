Подозреваемую в торговле героином задержали на улице Маршала Федоренко

Полиция Западного Дегунина задержала на улице Маршала Федоренко подозреваемую в покушении на сбыт героина. Как рассказал источник в УВД по САО, злоумышленницей оказалась 28-летняя москвичка. В ходе личного досмотра у нее обнаружено неизвестное вещество общей массой около 500 граммов.

-Согласно проведенному исследованию, 300 граммов вещества содержат в своем составе наркотическое средство — героин. Остальная часть изъятого отправлена на дополнительное исследование. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта, — уточнил источник.