Рабочий погиб по вине руководителя в Вологодской области 

Работник предприятия по производству удобрений погиб во время смены в Вологодской области. Проводится расследование, сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по региону.
Происшествие зафиксировали 1 апреля в Череповце.
Директор по производству организации, осуществляющей производство мочевины, не обеспечил безопасное выполнение работ на высоте, связанных с осмотром на железнодорожном пути вагонов перед отгрузкой готовой продукции
пресс-служба СУ СКР по Вологодской области.
Работник не заметил открытий люк на крыше вагона, упал и получил несовместимую с жизнью травму. В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».
Сотрудник ООО «Нордстрой» погиб при обслуживании экскаватора в ЯНАО. Во время замены забурника шнека выпал крепежный элемент, в результате чего тяжелая конструкция упала на 46-летнего мужчину.