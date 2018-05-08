Рабочий погиб по вине руководителя в Вологодской области

Происшествие зафиксировали 1 апреля в Череповце

Директор по производству организации, осуществляющей производство мочевины, не обеспечил безопасное выполнение работ на высоте, связанных с осмотром на железнодорожном пути вагонов перед отгрузкой готовой продукции

пресс-служба СУ СКР по Вологодской области.

Работник не заметил открытий люк на крыше вагона, упал и получил несовместимую с жизнью травму. В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».