Иностранца осудят за избиение и ограбление девушек во Владивостоке

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по статье «Грабеж» УК РФ в отношении иностранного гражданина. В ноябре 2017 года на улице Набережной в столице Приморья иностранец избил двух девушек и отобрал у них мобильные телефоны. Об этом сообщил сайт прокуратуры Приморского края.

Следователи установили, что злоумышленник предложил проводить проходивших мимо девушек, но получил отказ. Тогда он сделал попытку отнять у одной из потерпевших телефон и встретил сопротивление. Иностранец избил хозяйку телефона и убежал с отобранным телефоном.

После этого правонарушитель догнал вторую девушку и тоже избил ее и отнял телефон. Вторая жертва налетчика оказалась несовершеннолетней.

Иностранного гражданина ждет суд. Ему светит реальный срок за совершенное преступление.