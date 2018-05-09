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Иностранца осудят за избиение и ограбление девушек во Владивостоке
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Иностранца осудят за избиение и ограбление девушек во Владивостоке 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по статье «Грабеж» УК РФ в отношении иностранного гражданина. В ноябре 2017 года на улице Набережной в столице Приморья иностранец избил двух девушек и отобрал у них мобильные телефоны. Об этом сообщил сайт прокуратуры Приморского края.
Следователи установили, что злоумышленник предложил проводить проходивших мимо девушек, но получил отказ. Тогда он сделал попытку отнять у одной из потерпевших телефон и встретил сопротивление. Иностранец избил хозяйку телефона и убежал с отобранным телефоном.
После этого правонарушитель догнал вторую девушку и тоже избил ее и отнял телефон. Вторая жертва налетчика оказалась несовершеннолетней.
Иностранного гражданина ждет суд. Ему светит реальный срок за совершенное преступление.
В Красноярском крае полиция ищет уличного грабителя, отнявшего телефон у девочки. Ребенок составил фоторобот преступника.
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