Мать зарезала родного сына в пылу пьяной ссоры в Хакасии

65‐летнюю жительницу города Абазы Хакасия ) обвиняют в убийстве собственного сына. Расследование уголовного дела завершено, женщину ждет суд. Об этом сообщили в краевом СУ СК.

Трагедия произошла в январе этого года. В ходе словесной перепалки женщина нанесла два удара ножом сыну в грудь. Оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. 41-летний мужчина умер на месте от большой потери крови. О случившемся женщина сразу рассказала старшему сыну, который вызвал полицию.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом, свою вину она полностью признала.

В Хакасии нетрезвый мужчина убил своего приятеля, который пришел к нему в гости. После совершения преступления хозяин дома спокойно отправился спать.