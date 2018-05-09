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Мать зарезала родного сына в пылу пьяной ссоры в Хакасии
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Мать зарезала родного сына в пылу пьяной ссоры в Хакасии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
65‐летнюю жительницу города Абазы (Хакасия) обвиняют в убийстве собственного сына. Расследование уголовного дела завершено, женщину ждет суд. Об этом сообщили в краевом СУ СК.
Трагедия произошла в январе этого года. В ходе словесной перепалки женщина нанесла два удара ножом сыну в грудь. Оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. 41-летний мужчина умер на месте от большой потери крови. О случившемся женщина сразу рассказала старшему сыну, который вызвал полицию.
Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом, свою вину она полностью признала.
В Хакасии нетрезвый мужчина убил своего приятеля, который пришел к нему в гости. После совершения преступления хозяин дома спокойно отправился спать.
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