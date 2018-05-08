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11 граммов наркотиков нашли у вологжанина
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11 граммов наркотиков нашли у вологжанина 

Вологда.рф 59 минут назад
Фото: Вологда.рф
До трех лет лишения свободы грозит 32-летнему жителю Грязовца. У мужчины нашли 11 граммов наркотиков.
Полицейские задержали подозреваемого на улице Ленина в Грязовце. При осмотре его автомобиля правоохранители нашли фрагмент твердого вещества темно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш, сообщает областное управление УМВД. По словам задержанного, запрещенное вещество он приобрел для личного употребления.
В отношении наркомана возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере». Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы.
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