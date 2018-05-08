11 граммов наркотиков нашли у вологжанина

До трех лет лишения свободы грозит 32-летнему жителю Грязовца. У мужчины нашли 11 граммов наркотиков.

Полицейские задержали подозреваемого на улице Ленина в Грязовце. При осмотре его автомобиля правоохранители нашли фрагмент твердого вещества темно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш, сообщает областное управление УМВД . По словам задержанного, запрещенное вещество он приобрел для личного употребления.

В отношении наркомана возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере». Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы.