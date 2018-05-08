Жителя Самары приговорили к 18 годам колонии за подготовку теракта

Суд признал Тарасова виновным в подготовке к теракту, незаконном изготовлении взрывчатки, содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации.

"По совокупности преступлений назначить Владимиру Тарасову наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… и штрафа в размере 150 тысяч рублей", — сказал судья.

Владимир Тарасов был задержан сотрудниками ФСБ Самарской области в феврале 2018 года. По версии следствия, 20-летний гражданин России, новообращенный мусульманин, получил от пособников ИГ* из Дагестана 20 тысяч на покупку компонентов для изготовления бомбы и соответствующие инструкции.

Дома у задержанного было изъято самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, детонатор и поражающие элементы. По словам задержанного, он планировал подорвать служебный автомобиль с полицейскими и завладеть их оружием для того, чтобы продолжить террористическую деятельность.

До задержания юноша уже попадал в поле зрения правоохранителей как один из посетителей нелегального молельного дома на окраине Самары, где ранее была обнаружена взрывчатка.

В феврале прошлого года ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Тарасова, в марте этого года оно было передано в Приволжский окружной военный суд.

*Террористическая организация, запрещенная в России