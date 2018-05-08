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В Самаре сторонника ИГ приговорили к 18 годам колонии
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В Самаре сторонника ИГ приговорили к 18 годам колонии 

ТАСС 59 минут назад
САМАРА, 8 мая. /ТАСС/. Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил во вторник к 18 годам лишения свободы сторонника запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Владимира Тарасова, который планировал совершить теракт — взорвать машину с полицейскими. Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала суда.
"По совокупности преступлений назначить Владимиру Тарасову наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей", — говорится в тексте приговора.
Согласно оглашенному приговору, суд признал подсудимого виновным в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, участии в деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, содействие террористической деятельности.
Как сообщалось, в 2017 году сотрудники ФСБ задержали в Самарской области 19-летнего сторонника ИГ, который планировал взорвать машину с полицейскими. По оперативным данным, молодой человек был завербован через интернет эмиссарами ИГ для совершения теракта.
По месту проживания задержанного в поселке Усть-Кинельский сотрудники УФСБ обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ): изготовленное из средств бытовой химии взрывчатое вещество мощностью 500 гр. в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков. По данным правоохранителей, члены «подразделения» ИГ в Дагестане перечислили молодому человеку 20 тыс. рублей на покупку компонентов для изготовления СВУ, а из Сирии участники НВФ прислали соответствующие инструкции.
По данным УФСБ, молодой человек ранее попадал в поле зрения правоохранителей как член религиозно-экстремистской ячейки салафитов, деятельность которой была пресечена в апреле 2016 года в Самаре в ходе операции в нелегальном молельном доме. Кроме того, ранее он был оштрафован за размещение в интернете материалов террористического характера.
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