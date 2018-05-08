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Суд в Петербурге приговорил к условному сроку подельника экс-сотрудника СБ МВД Тимченко
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Суд в Петербурге приговорил к условному сроку подельника экс-сотрудника СБ МВД Тимченко 

ТАСС 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти годам условного заключения подельника бывшего сотрудника собственной безопасности МВД Юрия Тимченко Константина Марченкова, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки и покушении на пособничество в мошенничестве с компанией «Деловые линии», передает корреспондент ТАСС.
"По совокупности приговорить Марченкова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет", — сказал судья.
Суд установил, что Тимченко потребовал от представителя компании «Деловые линии» взятку сначала в сумме 4 млн рублей, а затем в сумме 100 млн рублей. За 4 млн рублей полицейский обещал сообщать представителю «Деловых линий» о ходе расследования дела, возбужденного из-за неуплаты компанией более 1 млрд рублей налогов, а за 100 млн рублей — обещал способствовать снятию ареста со счетов «Деловых линий» и прекращению уголовного дела.
Посредниками в передаче денег Тимченко стали предприниматель Константин Марченков и бывший юрист «Деловых линий» Сергей Зиновенко. Сначала представитель компании передал через посредников 4 млн рублей, затем 50 млн рублей, после чего все фигуранты дела были задержаны сотрудниками ФСБ.
Свою вину в посредничестве при передаче взятки и покушении на пособничество в мошенничестве Марченков полностью признал. Ранее сообщалось, что прокуратура просила для Марченкова три года условно и четыре года испытательного срока.
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