Суд в Петербурге приговорил к условному сроку подельника экс-сотрудника СБ МВД Тимченко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти годам условного заключения подельника бывшего сотрудника собственной безопасности МВД Юрия Тимченко Константина Марченкова, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки и покушении на пособничество в мошенничестве с компанией «Деловые линии», передает корреспондент ТАСС.

"По совокупности приговорить Марченкова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет", — сказал судья.

Суд установил, что Тимченко потребовал от представителя компании «Деловые линии» взятку сначала в сумме 4 млн рублей, а затем в сумме 100 млн рублей. За 4 млн рублей полицейский обещал сообщать представителю «Деловых линий» о ходе расследования дела, возбужденного из-за неуплаты компанией более 1 млрд рублей налогов, а за 100 млн рублей — обещал способствовать снятию ареста со счетов «Деловых линий» и прекращению уголовного дела.

Посредниками в передаче денег Тимченко стали предприниматель Константин Марченков и бывший юрист «Деловых линий» Сергей Зиновенко. Сначала представитель компании передал через посредников 4 млн рублей, затем 50 млн рублей, после чего все фигуранты дела были задержаны сотрудниками ФСБ